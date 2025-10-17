На Закарпатье жестоко убили супругов в собственном доме

На месте преступления

В селе Каменское Береговского района произошло жестокое двойное убийство — в собственном доме были обнаружены тела супругов.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

«На телах 87-летнего мужа и его 77-летней жены были обнаружены многочисленные колото-резаные раны и другие телесные повреждения. Убийцей оказался 42-летний односельчанин пострадавших», — говорится в сообщении.

Во время обыска в доме задержанного была изъята одежда, на которой криминалисты обнаружили пятна крови.

По факту умышленного убийства двух человек следователи Береговского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении. Полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Теперь за совершенное задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

