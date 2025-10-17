- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье жестоко убили супругов в собственном доме
На Закарпатье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины.
В селе Каменское Береговского района произошло жестокое двойное убийство — в собственном доме были обнаружены тела супругов.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
«На телах 87-летнего мужа и его 77-летней жены были обнаружены многочисленные колото-резаные раны и другие телесные повреждения. Убийцей оказался 42-летний односельчанин пострадавших», — говорится в сообщении.
Во время обыска в доме задержанного была изъята одежда, на которой криминалисты обнаружили пятна крови.
По факту умышленного убийства двух человек следователи Береговского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении. Полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.
Теперь за совершенное задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве 22-летний парень пригласил 26-летнюю женщину на свидание, но ему показалось, что она не соответствовала фото в Сети, где он ее увидел. Как результат, парень избил и ограбил ее.