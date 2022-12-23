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На Закарпатье злоумышленник пытался незаконно вывезти вертолет в Венгрию

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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На Закарпатье злоумышленник пытался незаконно вывезти вертолет в Венгрию

Вертолет КА-26 стоимостью более 924 тыс. грн изъяли сотрудники таможни.

На Закарпатье злоумышленник пытался вывезти через границу в Венгрию вертолет.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Вертолет КА-26 перевозили грузовым автомобилем с украинской регистрацией. На пункте пропуска "Тиса" во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного незаконного перемещения транспортного средства.

Поэтому грузовик, которым его перевозили, вывели из общего потока для углубленного досмотра.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

"Пограничный наряд обнаружил, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос", – говорится в сообщении.

Вертолет КА-26 изъяли сотрудники таможни. Его оценили более чем в 924 тысячи гривен.

Напомним, что во Львовской области конфисковали 315 тысяч пачек контрабандных сигарет. Их передадут на нужды ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1072
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