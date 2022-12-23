На Закарпатье злоумышленник пытался незаконно вывезти вертолет в Венгрию

Вертолет КА-26 стоимостью более 924 тыс. грн изъяли сотрудники таможни.
На Закарпатье злоумышленник пытался вывезти через границу в Венгрию вертолет.
Об этом информирует Госпогранслужба.
Вертолет КА-26 перевозили грузовым автомобилем с украинской регистрацией. На пункте пропуска "Тиса" во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного незаконного перемещения транспортного средства.
Поэтому грузовик, которым его перевозили, вывели из общего потока для углубленного досмотра.
"Пограничный наряд обнаружил, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос", – говорится в сообщении.
Вертолет КА-26 изъяли сотрудники таможни. Его оценили более чем в 924 тысячи гривен.
Напомним, что во Львовской области конфисковали 315 тысяч пачек контрабандных сигарет. Их передадут на нужды ВСУ.
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