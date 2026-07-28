В Закарпатье 7-летнего ребенка едва спасли после употребления вейпа и энергетиков

Вейп / © Associated Press

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В Ужгороде7-летнего мальчика госпитализировали после того, как он покурил электронную сигарету и выпил энергетические напитки.

По данным «Закарпатье онлайн», бригада скорой медицинской помощи оказала ребенку помощь на месте, а затем доставила мальчика в городскую детскую клиническую больницу для обследования и медицинского наблюдения.

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Издание также сообщило, что об этом случае сообщили правоохранительным органам. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в частности, как ребенок получил доступ к электронной сигарете и энергетическим напиткам.

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Подробности о том, когда именно произошел инцидент, сколько энергетиков выпил мальчик и что именно содержали вейп и напитки, пока неизвестны.

Почему вейп не является «безопасным»

ВОЗ подчеркивает, что электронные сигареты не являются безопасными. Во многих из них содержится никотин — вещество, вызывающее зависимость и способное негативно влиять на развитие мозга детей и подростков.

Аэрозоль из вейпов может содержать не только никотин, но и другие потенциально вредные вещества.

Врачи особо предупреждают, что жидкость для вейпов представляет опасность для детей в случае случайного контакта или проглатывания.

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