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- Украина
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В Закарпатье 7-летнего ребенка едва спасли после употребления вейпа и энергетиков
Мальчику пришлось оказать неотложную медицинскую помощь.
В Ужгороде7-летнего мальчика госпитализировали после того, как он покурил электронную сигарету и выпил энергетические напитки.
По данным «Закарпатье онлайн», бригада скорой медицинской помощи оказала ребенку помощь на месте, а затем доставила мальчика в городскую детскую клиническую больницу для обследования и медицинского наблюдения.
Издание также сообщило, что об этом случае сообщили правоохранительным органам. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в частности, как ребенок получил доступ к электронной сигарете и энергетическим напиткам.
Подробности о том, когда именно произошел инцидент, сколько энергетиков выпил мальчик и что именно содержали вейп и напитки, пока неизвестны.
Почему вейп не является «безопасным»
ВОЗ подчеркивает, что электронные сигареты не являются безопасными. Во многих из них содержится никотин — вещество, вызывающее зависимость и способное негативно влиять на развитие мозга детей и подростков.
Аэрозоль из вейпов может содержать не только никотин, но и другие потенциально вредные вещества.
Врачи особо предупреждают, что жидкость для вейпов представляет опасность для детей в случае случайного контакта или проглатывания.