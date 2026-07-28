ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

В Закарпатье 7-летнего ребенка едва спасли после употребления вейпа и энергетиков

Мальчику пришлось оказать неотложную медицинскую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Вейп

Вейп / © Associated Press

В Ужгороде7-летнего мальчика госпитализировали после того, как он покурил электронную сигарету и выпил энергетические напитки.

По данным «Закарпатье онлайн», бригада скорой медицинской помощи оказала ребенку помощь на месте, а затем доставила мальчика в городскую детскую клиническую больницу для обследования и медицинского наблюдения.

Издание также сообщило, что об этом случае сообщили правоохранительным органам. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, в частности, как ребенок получил доступ к электронной сигарете и энергетическим напиткам.

Подробности о том, когда именно произошел инцидент, сколько энергетиков выпил мальчик и что именно содержали вейп и напитки, пока неизвестны.

Почему вейп не является «безопасным»

ВОЗ подчеркивает, что электронные сигареты не являются безопасными. Во многих из них содержится никотин — вещество, вызывающее зависимость и способное негативно влиять на развитие мозга детей и подростков.

Аэрозоль из вейпов может содержать не только никотин, но и другие потенциально вредные вещества.

Врачи особо предупреждают, что жидкость для вейпов представляет опасность для детей в случае случайного контакта или проглатывания.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie