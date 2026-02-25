На запад идет большая вода, а в центре объявили опасность: Украину накроет аномальный удар стихии (карта)

Украину накроет аномальный удар стихии

Последние дни зимы принесли в Украину неоднородную синоптическую картину: от ночных морозов в Карпатах до весеннего тепла на юге. Сейчас погода в Украине обусловлена влиянием температурных «качелей», которые провоцируют опасные гидрологические процессы на реках.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде и туманах, которые станут главным вызовом для водителей в ближайшие сутки.

Погода в Украине 26 февраля

В Украине 26 февраля будет облачная погода. По данным синоптиков, на востоке и юго-востоке страны ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах небольшой снег, на остальной территории страны — без осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме юга и Закарпатья, на дорогах будет гололедица.

В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. В ночное время в западных, северных и большинстве центральных регионов ожидается до -6 градусов мороза.

Карпатах столбики термометров опустится до -12 градусов ниже нуля. Днем на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до от +1 до +6 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 26 февраля / © Укргидрометцентр

В то же время в Укргидрометцентре предупреждаютоб опасных гидрологических явлениях, из-за чего на территории страны объявлен І уровень опасности — желтый.

С 26 февраля по 2 марта на реках суббассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м. Метеорологи предупреждают, что в некоторых местах вода может выйти на пойму. Одновременно будет продолжаться разрушение льда, местами будет наблюдаться ледоход.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 26 февраля в Украине / © Укргидрометцентр

Когда в Украину придет метеорологическая весна

По данным синоптиков, весна 2026 года придет в Украину в условиях стремительных климатических изменений, которые все чаще делают переход от холодов к теплу резким и коротким.

Астрономическая весна начнется 20 марта, когда продолжительность светового дня будет больше ночи. Что касается погодных прогнозов, то народные приметы и официальные данные метеорологов в целом совпадают в видении неравномерного сезона.

Традиционное пророчество сурка Тимка обещает потепление после середины марта, что коррелируется с данными Укргидрометцентра о средней месячной температуре в пределах от +1 до +7 градусов тепла.

В западных и южных областях ожидается аномальное потепление, где показатели будут на 1,5-2,5 градуса выше нормы.

Математические модели народного синоптика Леонида Горбаня указывают на то, что март начнется с холодов и остатков зимних метелей, однако после 20-х чисел начнется активное таяние снега.

Астрономическая весна в Украине начнется 20 марта / © pexels.com

Апрель удивит аномальным теплом во второй половине месяца. После 20-х чисел, в результате поступления воздушных масс с юго-запада, температура может резко подскочить до +18-22°C. Это на 4-6°C выше климатической нормы. Однако до этого момента будут продолжаться температурные «качели» с вероятными ночными заморозками.

Май же, согласно прогнозам, будет засушливым и достаточно жарким.

Специалисты отмечают, что современная весна становится «сжатой»: длительный зимний период в марте быстро сменяется почти летними температурами в апреле и мае, фактически минуя этап постепенного потепления.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в Киеве и области на 26 февраля ожидается облачная погода без осадков.

Ночью и утром на дорогах метеорологи предупреждают о гололеде, который может существенно осложнить движение транспорта. В области объявлен І уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Киеве 26 февраля

Температура в пределах области ночью составит от -1 до -6 градусов мороза, днем будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

Как сообщает портал Sinoptik, в Киеве 26 февраля будет облачно. Ночью ожидается от 0 до -3 градусов мороза, днем до -1 градуса мороза.

Погода в Киеве 26 февраля

Погода в Одессе

В Одесской области 26 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, лишь ночью по области возможны небольшие дожди со снегом.

Из-за ночного и утреннего гололеда на автодорогах региона следует быть осторожными: видимость местами составит 2-4 км. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла, днем столбик термометра будет показывать до +5 градусов тепла.

В Одесса метеорологи прогнозируют до -2 градусов мороза ночью, а днем — до +4 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 26 февраля ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега с дождем. Синоптики предупреждают о сложных метеорологических условиях: в ближайшие часы, а также ночью и утром по городу и области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица. В области объявили І уровень опасности, желтый. Ветер будет преобладать северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Харькове 26 февраля

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными из-за ухудшения видимости и скользкого дорожного покрытия.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 гардусов тепла, а днем прогреется до +5 градусов тепла.

В Харькове в течение ночи температура будет держаться около 0, а днем столбики термометров покажут +3 градуса выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепре и области 26 февраля синоптикипрогнозируют облачную погоду. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем местами мокрый снег и дождь.

Также ночью и утром метеорологи предусматривают туман, а на дорогах местами будет скользко.

Температура воздуха по области составит:

ночью от -4 градусов мороза +1 градуса тепла;

днем от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха составит ночью около 0 градусов, днем до +2 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 26 февраля погоду будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточно-Европейской равниной.

Ожидается переменная облачность. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными, ведь ночью и утром возможен слабый туман, а на дорогах сохранится гололедица. Из-за осадков и тумана видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Во Львовской области ночная температура будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +6 градусов тепла.

Во Львове ночью ожидается -4 градуса ниже нуля, днем столбики термометров покажут до +4 градусов тепла.

В течение суток атмосферное давление сначала будет расти, а днем начнет медленно падать, в то же время влажность воздуха несколько снизится.

В то же время синоптики отмечают, что из-за оттепели и таяния снега на реках Львовской области продолжается формирование талодождевого паводка. Специалисты отмечают, что наиболее интенсивно вода поднимается в бассейне Днестра — за сутки (по состоянию на 8:00 25 февраля) уровни выросли на 4-33 см, а в районе поселка Раздел и на реке Стрвяж возле села Луки зафиксирован подъем уровня воды более чем в полметра — 52-58 см.

На равнинных реках (бассейны Сяна, Западного Буга и верховья Стыри) также наблюдается подъем воды в среднем на 3-28 см. Наибольший рост здесь зафиксирован на реке Родоставка — на 37 см за сутки.

Повышение уровней воды на Львовщине продлится 26 февраля / фото иллюстративное / © ГСЧС

Ситуацию осложняет разрушение льда. Большинство рек уже очистились, однако на притоках Западного Буга сохраняется неустойчивый лед, а на реке Рата (село Междуречье) ледяной покров сейчас активно разрушается, что может вызвать пробки.

Согласно прогнозам, повышение уровней воды в реках на Львовщине будет продолжаться и в следующие сутки — 26 февраля.

