На западе бурлила непогода: обесточены более 90 населенных пунктов

Речь идет о Закарпатье и Львовской области.

За прошедшие сутки в западных регионах ухудшилась погода: обесточены 93 населенных пункта.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

На западе ухудшилась погода — дождь, гроза, а также порывы ветра. В результате ухудшения погоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта в двух областях: восьмидесятых Львовской области, 13 — в Закарпатье.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Как сообщалось, что 24 августа резкое ухудшение погоды ожидается в ряде областей страны. в частности, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; в Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди.

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