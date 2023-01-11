На западе и юге Украины разоблачили три канала побега уклонистов за границу: как действовали схемы (фото)

Правоохранители разоблачили в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях три канала незаконного выезда мужчин за границу.

Служба безопасности заблокировала три канала незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате спецопераций в трех регионах Украины задержали 9 организаторов нелегальных "трафиков".

Как рассказали в СБУ, за деньги они обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Свои "услуги" оценивали от 1,5 до 3 тыс. дол. Сумма зависела от дальности региона и срочности поездки.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег более сотни человек", — говорят в спецслижбе.

Так в Запорожье была нейтрализована преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов по поводу непригодности к военной службе и таким образом пересечь границу.

Также дельки создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" в качестве волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов.

На Закарпатье также заблокирован еще один канал нелегального бегства уклонистов. В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник.

Чиновник предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска.

А в Ивано-Франковской области разоблачили местного врача и чиновницу, которые оформляли "третьему" лицу фиктивную инвалидность, после чего клиент имел право сопровождать его за границу.



В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Уклонисты в Украине

3 января пограничники Мукачевского отряда остановили на государственной границе 14 мужчин призывного возраста, намеревавшихся вне пунктов пропуска незаконно сбежать в страны ЕС.

По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.

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