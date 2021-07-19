На западе ливни, а на востоке жара до 36°: прогноз погоды в Украине на вторник, 20 июля

В центральных областях возможны град и шквалы.
Во вторник, 20 июля, в Украине станет свежее, в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди, однако на востоке и юге еще будет держаться жара до 36°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме юго-восточной части, будут идти кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве западных областей значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 19-24°, днем 31-36°, на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-29°.
В Киеве 20 июля ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.