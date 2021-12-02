На западе — метели, на юге — дождь: прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 декабря

На западе — метели, на юге — дождь: прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 декабря

Синоптики прогнозируют, что завтра будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 3 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможна метель. В то же время, несмотря на осадки, днем на большей части территории страны будет достаточно тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных областях осадки, преимущественно в виде снега, ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях сильный снег, в Карпатах сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°. На остальной территории без осадков, лишь днем в северных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в южных и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. Ветер в Украине северо-западный, на юге и востоке южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 4 декабря ночью будет сухо, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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