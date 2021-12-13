На западе — мороз, на юге — до 6° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 14 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.
Во вторник, 14 декабря, некоторые регионы Украины накроют дожди, местами с мокрым снегом, в Карпатах ударит мороз, а на юге днем температура поднимется до 6° тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, завтра ночью в стране, кроме востока и юго-востока, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом. В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололед. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза (на юге страны днем 1-6° тепла).
В Киеве 14 декабря ночью будет идти умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
Читайте также:
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Новогодние выходные 2022: когда украинцы смогут отдохнуть. Календарь праздников
- Ткаченко назвал два праздника, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни