Западные спецслужбы постепенно становятся зависимыми от украинских партнеров в вопросах России, однако все больше не удовлетворены смертоносными операциями ГУР на территории РФ.

После начала войны в Украине в 2014 году, Запад начал активно помогать Украине в развитии собственных спецслужб. Если Евросоюз сосредоточился преимущественно на продвижении реформ в СБУ, США и Великобритания начали помогать Главному управлению разведки Минобороны Украины и Службе внешней разведки.

Об этом пишет издание The Times.

Западные спецслужбы научили украинских коллег противостоять российским диверсиям и развивать собственный разведывательный потенциал. Однако, кроме обучения персонала, Украина получила также современное шпионское оборудование и прямой обмен разведывательной информацией.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину это сотрудничество стало еще более интенсивным. Однако теперь украинцы тоже стали помогать разведданным уже своим западным партнерам.

Украинская разведка теперь имеет внутри России более мощную разведывательную сеть, использующую длительные связи между двумя странами и присутствие там большого количества украинских граждан и просто симпатиков. В то же время, западные страны уже не могут так легко посылать в Россию своих агентов, как раньше, из-за резкого ухудшения отношений между Западом и РФ.

Однако, несмотря на такое тесное сотрудничество, между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за украинской стратегии, в частности бомбардировки и убийства не только военных, но и политических целей. На Западе боятся, что это придаст аргументы Путину о необходимости продолжать войну.

Кроме того, Москва, похоже, до сих пор верит, что украинцы делают то, что диктует Запад. Поэтому украинские атаки Кремль может воспринимать как опосредованные нападения со стороны Запада, что несет риск ответного удара непосредственно по Западу.

Также западных чиновников несколько раздражает, что Киев не до конца раскрывает свои цели и планы и иногда игнорирует беспокойство партнеров. Особенно это касается сделок СБУ и ГУР по ликвидации влиятельных россиян и ударов по РФ.

В то же время, анонимный офицер украинской разведки, с которым пообщались журналисты издания, отметил, что с украинской точки зрения ситуация выглядит иначе. Он напомнил, что западные спецслужбы тоже "ликвидируют своих врагов на другом конце света беспилотниками", поэтому им не стоит осуждать украинские методы. Кроме того, в Киеве уверены, что эти сетования Запада в конце концов не отразятся на фактическом сотрудничестве с Украиной.

Он также добавил, что нежелание Украины раскрывать все планы вполне оправдано и нормальное дело в таких обстоятельствах. Офицер отмечает, что сейчас западные разведки получают от украинцев много важной информации относительно России, которую они не могли бы получить иначе, в том числе и в случае, если бы отношения с Украиной были хуже.

Напомним, российскому диктатору Владимиру Путину померещилось, что США хотят расколоть Россию, а Украина "руками агентур западных спецслужб" вызвала беспорядки в Дагестане.

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