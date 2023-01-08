На западе солнце, а на востоке до -20: прогноз погоды на понедельник, 9 января

Погода будет переменчивой, в разных регионах температурный показатель будет колебаться от плюсовой температуры до морозов.

В понедельник, 9 января, в Украине ожидается значительная температурная амплитуда от ночных -15-18 градусов в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, до дневных +5+9 градусов в западных областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Левобережье -12-18 градусов, на западе Украины – около нуля.

Днем 9 января теплее всего будет в западных областях +4+9 градусов, на Левобережье -3-7 градусов, на остальной территории от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Наталья Диденко также предупреждает о сильном юго-восточном ветре, который будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду.

Где будет снежить

Снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, однако уже завтра днем потеплеет до оттепели.

Потепление на Украине начнется с 13-14 января.

Напомним, над Львовом в январе заметили радугу – фото.

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