- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 628
- Время на прочтение
- 1 мин
На западе Украины будет отменен ряд электричек: список
Ряд пригородных поездов временно не будут курсировать во Львовской, Буковиной, Закарпатье, Волыни, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской во второй половине января.
На Западе Украины во второй половине января временно будет отменен ряд пригородных поездов (электричек).
Об этом передает «Укрзализныця».
Речь идет об электричках на Львовщине, Буковине, Закарпатье, Волыни, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.
16, 21 и 23 января:
No6251 Тернополь — Козова
No6254 Козова — Тернополь
16, 17, 30, 31 января:
No6002/6001 Львов — Рава-Руська
17, 18, 31 января, 1 февраля:
No6001/6002 Рава-Руська — Львов.
16, 17, 23, 24, 30, 31 января:
No6361 Здолбунов — Луцк
17, 18, 24, 25, 31 января, 1 февраля:
No6352 Луцк — Здолбунов
17, 18, 25, 31 января:
No6473 Черновцы — Вадул-Сирет.
No6474 Вадул-Сирет — Черновцы
17, 18, 24, 25 и 31 января:
No6576 Батево — Берегово
No6579 Берегово — Батево.
17, 25, 31 января:
No6062 Львов — Ходоров
No6067 Ходоров — Львов
No6411 Ивано-Франковск — Ходоров
No6414 Ходоров — Ивано-Франковск
17 и 24 января
No6052 Львов — Стоянов
18 и 25 января
No6051 Стоянов — Львов
17, 18, 24 и 25 января
No6370 Стоянов — Киверцы.
No6369 Киверцы — Стоянов
No6379 Киверцы — Радехов
No6380 Радехов — Киверцы.
21, 24, 28, 31 января:
No6131 Стрый — Самбор
No6136 Самбор — Стрый
21, 25 и 29 января:
No6311 Ковель.
No6314 Вижва — Ковель.
21 и 29 января
No6452 Коломыя — Залещики.
No6451 Залещики — Коломыя.
22 и 27 января
No6206 Тернополь — Подволочиск
No6205 Подволочиск — Тернополь
No6092 Львов — Здолбунов
No6093 Здолбунов — Львов
Раньше мы писали, почему «Укрзализныця» стала одной из главных мишеней России.