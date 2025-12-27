ТСН в социальных сетях

На западе Украины наплыв транспорта на границе: какие пункты пропуска перегружены

После Рождества пассажиропоток несколько снизился, однако сейчас отмечается очередное увеличение движения через границу.

Пункт пропуска на границе

Пункт пропуска на границе / © ТСН.ua

На границе Украины пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работают в условиях повышенной нагрузки. Сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину традиционно происходит в период рождественско-новогодних праздников.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В сообщении отметили, что после Рождества пассажиропоток несколько снизился, однако сейчас отмечается очередное увеличение движения через границу.

Наибольшие накопления транспорта на выезд из Украины наблюдается в таких пунктах пропуска:

  • «Шегини»;

  • «Краковец»;

  • «Рава-Русская»;

  • «Устилуг»;

  • «Угринов».

Наименьший пассажиропоток — «Грушев», «Нижанковичи», «Смильница».

На въезд в Украину накопления не зафиксировано.

«Для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска принято увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и проводится постоянная координация с польскими пограничниками», — добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предупредил, что накануне рождественско-новогодних праздников пассажиропоток на границе растет, однако есть дни, когда пересечь границу можно значительно быстрее.

