На западе Украины наплыв транспорта на границе: какие пункты пропуска перегружены
После Рождества пассажиропоток несколько снизился, однако сейчас отмечается очередное увеличение движения через границу.
На границе Украины пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работают в условиях повышенной нагрузки. Сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину традиционно происходит в период рождественско-новогодних праздников.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
В сообщении отметили, что после Рождества пассажиропоток несколько снизился, однако сейчас отмечается очередное увеличение движения через границу.
Наибольшие накопления транспорта на выезд из Украины наблюдается в таких пунктах пропуска:
«Шегини»;
«Краковец»;
«Рава-Русская»;
«Устилуг»;
«Угринов».
Наименьший пассажиропоток — «Грушев», «Нижанковичи», «Смильница».
На въезд в Украину накопления не зафиксировано.
«Для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска принято увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и проводится постоянная координация с польскими пограничниками», — добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предупредил, что накануне рождественско-новогодних праздников пассажиропоток на границе растет, однако есть дни, когда пересечь границу можно значительно быстрее.