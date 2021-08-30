На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках, существует угроза подтоплений

На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках, существует угроза подтоплений

Уровень воды поднимется на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирет (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-1,0 метра.

На западе Украины поднимется уровень воды в реках. А в местах прохождения крупных ливневых дождей возможно формирование местного и склонного стока.

Об этом в понедельник, 30 Август предупреждает ГСЧС.

Отмечено, что уровень воды поднимется на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирет (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-1,0 метра.

Также уровень поднимется в реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м.

Кроме того, возможно повышение уровня воды в реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1-5 см с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичным затоплением пастбищ (уровень опасности желтый).

Напомним:

По состоянию на утро понедельника, 30 августа, в результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

в трех областях Украины. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В Укргидрометцентре сообщили, что погода на этой неделе, 30 августа-5 сентября, в Украине будет преимущественно дождливая, но теплая. Однако на выходных, 4-5 сентября, в страну придет похолодание с понижением температуры на 5-7 °. Несмотря на довольно высокие температуры днем, ночи уже будут прохладными.

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