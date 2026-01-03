На западе Украины перегружены пропускные пункты на границе: где транспорта меньше всего

Пропускной пункт на границе / © Государственная пограничная служба Украины

В субботу, 3 января, по состоянию на 18:00 в пограничных пунктах пропуска на территории Львовской и Волынской областей была зафиксирована повышенная нагрузка.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Наибольшее накопление транспорта на выезд из Украины зафиксировано в таких пунктах пропуска:

«Краковец»;

«Шегини»;

«Рава-Руська»;

«Устилуг»;

«Угринов».

Пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы.

Наименьшая нагрузка зафиксирована на таких пукнтах пропуска:

«Грушев»;

«Смильница»;

«Нижанковичи».

На въезд в Украину накопление транспорта фиксируется в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

«Пограничники работают в усиленном режиме: увеличено количество пограничных нарядов, развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места, осуществляется постоянная координация действий со смежной стороной», — сообщили в ГПСУ.

По прогнозам, в течение ближайшей недели интенсивность движения будет оставаться высокой.

Напомним, перед новым годом на границе Украины пункты пропуска во Львовской и Волынской областях также работали в условиях повышенной нагрузки. Сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину традиционно происходит в период рождественско-новогодних праздников.