- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
На западе Украины перегружены пропускные пункты на границе: где транспорта меньше всего
Пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы.
В субботу, 3 января, по состоянию на 18:00 в пограничных пунктах пропуска на территории Львовской и Волынской областей была зафиксирована повышенная нагрузка.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Наибольшее накопление транспорта на выезд из Украины зафиксировано в таких пунктах пропуска:
«Краковец»;
«Шегини»;
«Рава-Руська»;
«Устилуг»;
«Угринов».
Пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы.
Наименьшая нагрузка зафиксирована на таких пукнтах пропуска:
«Грушев»;
«Смильница»;
«Нижанковичи».
На въезд в Украину накопление транспорта фиксируется в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».
«Пограничники работают в усиленном режиме: увеличено количество пограничных нарядов, развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места, осуществляется постоянная координация действий со смежной стороной», — сообщили в ГПСУ.
По прогнозам, в течение ближайшей недели интенсивность движения будет оставаться высокой.
Напомним, перед новым годом на границе Украины пункты пропуска во Львовской и Волынской областях также работали в условиях повышенной нагрузки. Сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину традиционно происходит в период рождественско-новогодних праздников.