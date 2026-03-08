- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 1 мин
На западе Украины зафиксировали землетрясение: что известно о подземных толчках
Утром 8 марта в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.
В Черновицкой области утром 8 марта 2026 зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Украине - что известно
По данным специалистов, подземные толчки произошли в 07:16 по Киеву. Эпицентр землетрясения расположен по координатам 48,27 северной широты и 26,46 восточной долготы.
Землетрясение произошло на глубине 11 километров.
По классификации сейсмологов, толчки такой силы относятся к неощутимым, поэтому местные жители их, как правило, не ощущают.
Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Напомним, ранее в Закарпатской области произошло землетрясение небольшой мощности. Подземные толчки были зафиксированы вблизи Мукачево.