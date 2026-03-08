ТСН в социальных сетях

Украина
238
1 мин

На западе Украины зафиксировали землетрясение: что известно о подземных толчках

Утром 8 марта в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Землетрясение (иллюстративное фото)

Землетрясение (иллюстративное фото) / © Associated Press

В Черновицкой области утром 8 марта 2026 зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Украине - что известно

По данным специалистов, подземные толчки произошли в 07:16 по Киеву. Эпицентр землетрясения расположен по координатам 48,27 северной широты и 26,46 восточной долготы.

Землетрясение произошло на глубине 11 километров.

По классификации сейсмологов, толчки такой силы относятся к неощутимым, поэтому местные жители их, как правило, не ощущают.

Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Напомним, ранее в Закарпатской области произошло землетрясение небольшой мощности. Подземные толчки были зафиксированы вблизи Мукачево.

