- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1356
- Время на прочтение
- 1 мин
На западе Украины жителей села призывают покинуть свои дома — что произошло
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Маневичи на Волыни, начался сильный пожар.
В Маневичах на Волыни сообщили о взрыве на фоне воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников.
После этого поселковый голова Александр Гаврилюк призвал жителей микрорайона «Тридцатка» срочно покинуть дома из-за сильного задымления.
Он призвал людей переехать к друзьям или знакомым, живущим в других частях населенного пункта.
Причиной такого обращения стало сильное задымление. По словам чиновника, ветер дул с севера.
«К сожалению, утром снова имеем попадание в промышленное предприятие в пгт Маневичи. Происходит горение складского и производственного помещения. Пожар сильный, площадь большая, есть сильное задымление», — написал глава ОВА Роман Романюк.
Ранее сообщалось, что в Маневичах жителям рекомендуют закрыть окна, выключить вентиляцию и без необходимости не выходить на улицу.
«В связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности», — предупреждал Гаврилюк.