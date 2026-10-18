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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На западе Украины жителей села призывают покинуть свои дома — что произошло

Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Маневичи на Волыни, начался сильный пожар.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россияне попали в промышленное предприятие на Волыни

Россияне попали в промышленное предприятие на Волыни / © Associated Press

В Маневичах на Волыни сообщили о взрыве на фоне воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников.

После этого поселковый голова Александр Гаврилюк призвал жителей микрорайона «Тридцатка» срочно покинуть дома из-за сильного задымления.

Он призвал людей переехать к друзьям или знакомым, живущим в других частях населенного пункта.

Причиной такого обращения стало сильное задымление. По словам чиновника, ветер дул с севера.

«К сожалению, утром снова имеем попадание в промышленное предприятие в пгт Маневичи. Происходит горение складского и производственного помещения. Пожар сильный, площадь большая, есть сильное задымление», — написал глава ОВА Роман Романюк.

Ранее сообщалось, что в Маневичах жителям рекомендуют закрыть окна, выключить вентиляцию и без необходимости не выходить на улицу.

«В связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности», — предупреждал Гаврилюк.

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