На западной границе Украины в пунктах пропуска появится Wi-Fi: список КПП

Уже воспользоваться бесплатным Интернетом можно на "Шегине".
На границе Украины в западных пунктах пропуска запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. Воспользоваться услугой можно на КПП "Шегини" во Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-центре ГНСУ.
Пограничники обещают, что до конца апреля бесплатные зоны Wi-Fi должны появиться еще в шести пунктах пропуска . Список КПП:
- "Краковец" (Львовская область),
- "Рава-Русская" (Львовская область),
- "Ягодин" (Волынская область),
- "Порубное" (Черновицкая область),
- "Красноильск" (Черновицкая область),
- "Дьяковцы" (Черновицкая область).
Напомним, в канун Пасхальных праздников на западных границах, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества путешественников в Украину. Количество транспорта увеличилось на КПП "Шегини" и "Краковец".
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