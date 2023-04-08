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На западной границе Украины в пунктах пропуска появится Wi-Fi: список КПП

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
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На западной границе Украины в пунктах пропуска появится Wi-Fi: список КПП

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Уже воспользоваться бесплатным Интернетом можно на "Шегине".

На границе Украины в западных пунктах пропуска запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. Воспользоваться услугой можно на КПП "Шегини" во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-центре ГНСУ.

Пограничники обещают, что до конца апреля бесплатные зоны Wi-Fi должны появиться еще в шести пунктах пропуска . Список КПП:

  • "Краковец" (Львовская область),
  • "Рава-Русская" (Львовская область),
  • "Ягодин" (Волынская область),
  • "Порубное" (Черновицкая область),
  • "Красноильск" (Черновицкая область),
  • "Дьяковцы" (Черновицкая область).

Напомним, в канун Пасхальных праздников на западных границах, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества путешественников в Украину. Количество транспорта увеличилось на КПП "Шегини" и "Краковец".

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Дата публикации
Просмотры
85
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