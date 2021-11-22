На западной границе Украины задержали группу нелегальных мигрантов: им помогали местные жители

На западной границе Украины задержали группу нелегальных мигрантов: им помогали местные жители

Десять иностранцев без документов через территорию Украины направлялись в ЕС.

На западной границе вблизи города Чоп стражи порядка задержали группу нелегальных мигрантов без документов. Им передвигаться по нашей территории помогали сами украинцы.

Об этом пишет портал О Западе.

Как сообщается, на окраине села Большие Лазы Ужгородского района правоохранители остановили автомобиль марки Volkswagen. За рулем находился гражданин Украины.

Также читайте На Прикарпатье мужчина без удостоверения пилота поднял в воздух аварийный самолет: его перехватывал истребитель

"При осмотре автомобиля в нем обнаружили четверо граждан Украины и десять иностранцев без документов, предварительно выходцев из Бангладеш, которые намеревались попасть в страны ЕС за пособничества наших соотечественников", — сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Нелегалов задержали сотрудники Управления оперативно-розыскной деятельности Западного регионального управления Госпогранслужбы совместно с оперативниками Чопского и Мукачевского отрядов. Задержание проводились во взаимодействии с отделом по борьбе с трансграничной преступностью Западного регионального управления при силовой поддержке спецподразделения «Дозор» ГНСУ и привлечением Управления патрульной полиции в Закарпатской области.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению личностей беженцев.

"В действиях иностранцев видят признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а в действиях наших соотечественников — ч.2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", — отмечают правоохранители.

Группа нелегальных мигрантов на западной границе Украины / Про Захід

Напомним, ранее 15 нелегалов пытались пересечь украинскую границу. Жители Ближнего Востока следовали рейсовым автобусом из Минска. Они пытались пересечь украинскую границу в пункте пропуска на Черниговщине, выдавая себя за туристов. Правоохранители проверили информацию об этих лицах и по результатам проверки в Украину их не пустили.

Читайте также: