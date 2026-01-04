ТСН в социальных сетях

Украина
656
1 мин

На западной границе Украины очереди на выезд: что происходит

На границе Украины со странами ЕС зафиксированы высокие показатели пересечения.

Наталия Магдык
Граница

Граница / © facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Пассажиропоток на западных направлениях государственной границы Украины за прошедшие сутки оставался высоким: границу со странами Европейского Союза и Молдовой пересекли более 100 тысяч человек.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины («Западная граница») в Facebook.

По информации пограничной службы, 3 января через пункты пропуска на западной границе Украины в целом прошли 104 тысячи граждан и почти 18 тысяч транспортных средств. Речь идет об участках границы со странами ЕС, а также с Республикой Молдова в пределах Черновицкой области.

Въезд на территорию Украины за сутки осуществили около 50 тысяч человек, из которых подавляющее большинство — 45 тысяч — составляли граждане Украины. В направлении выезда из страны пограничники оформили 54 тысячи человек.

Наиболее интенсивное движение зафиксировано на украинско-польской границе. По данным ГПСУ, в направлении Польши за минувшие сутки проследовали около 35 тысяч граждан. Остальные путешественники пересекали границу в направлении других государств Европейского Союза и Молдовы.

Кроме того, в течение суток пограничные подразделения оформили 63 грузовых транспортных средства с гуманитарной помощью, которые направлялись через западные пункты пропуска.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе Украины пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работают в условиях повышенной нагрузки.

