На западной границе Украины появится новый пункт пропуска: в какую страну будет проще проехать (фото)

Пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией»

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Украина готовится к открытию нового пункта пропуска на границе с Румынией. КПП «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» существенно расширит возможности для пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Государственные службы активно работают над тем, чтобы запланированный запуск международного автомобильного пункта пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» состоялся как можно скорее.

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Ожидается, что новый пункт пропуска будет способствовать экономическому развитию общин с обеих сторон границы, укреплению партнерских связей, а также развитию торговли и туризма.

Для проверки готовности инфраструктуры к началу пассажирских перевозок правительство создало специальную комиссию. Она уже приступила к работе и обследует первую очередь строительства, необходимую для запуска пассажирского легкового сообщения на временной инфраструктуре.

Уже обустроена дорожная инфраструктура, укреплена береговая линия, проложена подъездная дорога и установлено освещение. Также подготовлено несколько полос движения, зоны досмотра и необходимую эксплуатационную инфраструктуру для работы таможенной и пограничной служб.

Таможенники вместе с представителями пограничной службы разрабатывают алгоритм оптимизации процедур, обеспечивающий быстрый пропуск пассажирского транспорта весом до 3,5 т.

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Пункт пропуска будет работать круглосуточно для легковых автомобилей и грузового транспорта без ограничений по весу. Предусмотрены шесть полос для легковых автомобилей, две автобусные и шесть грузовых полос.

По расчетам, в сутки пункт пропуска сможет обслуживать до 700 легковых автомобилей, или около 1500 человек, до 60 автобусов с 2000 — 3000 пассажирами, а также до 400 грузовиков.

Пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией»

Пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией»

Пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией»

Напомним, Румыния усилила контроль на границе: теперь водителям обязательно нужно предъявить сертификат о прохождении технического осмотра (ОТК), выданный аккредитованной СТО, иначе во въезде будет отказано. Кроме свидетельства об исправности авто, для пересечения границы необходимо иметь биометрический паспорт, документы на машину, международную страховку, подтверждение цели визита, актуальный военно-учетный документ (для мужчин 18 — 60 лет) и нотариальную доверенность, если машина не принадлежит водителю.

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