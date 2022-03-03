На западных границах Украины исчезли очереди – пограничники

В настоящее время пешеходы свободно пересекают границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

На западных границах Украины исчезли очереди, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничники предоставили список пунктов пропуска и ситуацию с количеством людей, пересекающих границы пешком.

По состоянию на утро 3 марта ситуация на границах следующая:

Республика Польша

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Грушев» – 0 л/а, 50 пешеходов;

«Смельница» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Краковец» – 0 л/а, 30 пешеходов;

«Шегини» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 0 л/а, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 20 пешеходов.

Венгрия

«Тиса» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Звоночная» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряне» — 0 л/а, 0 пешеходов

Напомним, в МВД отметили сокращение количества людей и автомобилей на западной границе Украины.

Граждане, покидающие Украину из-за военной агрессии России, могут в онлайн режиме отслеживать загруженность пунктов пропуска на сайте Западного регионального управления пограничной службы.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что поток граждан на границе со странами ЕС и Молдовой продолжает уменьшаться. Уровень загруженности пунктов пропуска существенно уменьшился.

Количество автомобилей, ожидающих пересечение границы уменьшилось примерно с 3900 до 1425 автомобилей. Очереди из пешеходов – в пределах 30-50 человек.

Наиболее загружены пешеходные переходы, это Шегини, Краковец и Порубное.