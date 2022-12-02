На западных границах Украины в очередях стоят сотни авто: где самые большие пробки

Очередей нет только на границе с Молдовой и Румынией.

Сегодня, 2 декабря, перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины образовались очереди. Больше всего авто стоят в пробках на выезд в Польшу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 15:00 ч. больше всего машин скопилось на украинско-польской границе в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" – 95 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 100 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Также очереди зафиксированы на границе с другими соседними странами, кроме Молдовы и Румынии.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 15 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов.

Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Сколько украинцев выехало за границу

С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.

7,7 млн зарегистрированы в Европе как получатели временной защиты

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