На западных границах Украины в очередях стоят сотни авто: где самые большие пробки

Очередей нет только на границах с Румынией и Молдовой.
В четверг, 16 декабря, на западных границах Украины образовались очереди из сотни авто. Больше всего машин стоят в пробках на выезд в Польшу.
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 15 декабря очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" – 140 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 70 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 100 л/а, 4 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" -15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 0 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).
Отметим, что на пунктах пропуска с Румынией и Молдовой пробок не зафиксирован.
Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.
Сколько украинцев уехали за границу с начала полномасштабного наступления РФ
С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.
7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.
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