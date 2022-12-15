На западных границах Украины в очередях стоят сотни авто: где самые большие пробки

Очередей нет только на границах с Румынией и Молдовой.

В четверг, 16 декабря, на западных границах Украины образовались очереди из сотни авто. Больше всего машин стоят в пробках на выезд в Польшу.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 15 декабря очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 140 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 70 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 л/а, 4 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Ужгород" -15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 0 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Отметим, что на пунктах пропуска с Румынией и Молдовой пробок не зафиксирован.

Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Сколько украинцев уехали за границу с начала полномасштабного наступления РФ

С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.

7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.

Читайте также: