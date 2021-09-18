На запасном колесе под грузовиком: 16-летний афганец пытался пересечь границу и попасть во Францию

На запасном колесе под грузовиком: 16-летний афганец пытался пересечь границу и попасть во Францию

Несовершеннолетнего нелегала украинские пограничники обнаружили на границе с Румынией.

Во время осмотра грузовика в пункте пропуска Порубное, что на границе с Румынией, на запасном колесе под прицепом грузовика был обнаружен нелегальный мигрант.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, опубликовав соответствующее видео.

Грузовик "Вольво", под которой пристроился 16-летний гражданин Афганистана, согласно документам, следовал транзитом из Турции в Латвию. Нелегала обнаружили украинские пограничники совместно с таможенниками.

Нелегал признался, что таким образом путешествует уже третьи сутки, чтобы добраться в страны ЕС, в частности, во Францию. Украинец, который находился за рулем грузовика, не знал, что с ним едет незваный пассажир.

"Пограничники парня накормили и дали время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в международном аэропорту Кабула афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну.

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