На Запорожье благодаря ВСУ оккупанты за сутки недосчитались более двух десятков своих военнослужащих и 5 единиц техники

На Запорожье благодаря ВСУ оккупанты за сутки недосчитались более двух десятков своих военнослужащих и 5 единиц техники

На временно оккупированной территории Запорожской области кафиры продолжают нести потери.

Так, за последние сутки защитники Украины уничтожили более двух десятков оккупантов и почти 4 десятка ранили.

Об этом сообщают в строительстве сил обороны.

"За прошедшие сутки нашими воинами было уничтожено:

личного состава/ 21 человек, 39 ранены;

танков/1 ед;

122 мм гаубиц Д-30/3 ед;

боевых бронированных машин/ 5 ед", — говорится в сообщении.

В Штабе обороны Запорожского края добавляют, что оккупанты вели обстрелы в направлении населенных пунктов с применением самолета Су-25, вертолета Ка-52, танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберной стрелки. следующими направлениями: Каменское, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Красное, Малиновка, Новониколаевка, Успеновка, Белогорье, Горкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Гуляйполе, Времовка.

В городе Гуляйполе в результате вражеского артобстрела получил огнестрельное слепое осколочное ранение в лицо 42-летний мужчина.

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления. Они угоняют людей в с. Трояны, Бердянского района, в городах Бердянск, Мелитополь и Токмак.

Также есть случаи мародерства.

Напомним, что во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области у россиян нет много желающих быть в массовке на параде до 9 мая. В этой связи они придумали нехитрый способ, как согнать людей на торжественные мероприятия.

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