- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 1 мин
На Запорожье дрон "поймал" пропагандиста Ивана Зуева
Зуев приехал выполнять «журналистское задание», но его встретил украинский дрон.
В Запорожской области в результате удара дрона погиб российский пропагандист Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил серьезные ранения.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Иван Зуев погиб в результате удара беспилотника. В это время он находился на выполнении «журналистской задачи».
Гибель Зуева также подтвердил «губернатор Запорожской области» Евгений Балицкий.
Коллега Зуева, еще один российский пропагандист и «военкор» Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.
Напомним, российский продюсер Иосиф Пригожин, публично оправдывавший и поддерживавший кровопролитную войну России против Украины, сообщил о потере собственного зятя. Оккупант погиб на украинской земле, куда пришел с оружием.