На Запорожье дрон "поймал" пропагандиста Ивана Зуева

Иван Зуев

В Запорожской области в результате удара дрона погиб российский пропагандист Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Иван Зуев погиб в результате удара беспилотника. В это время он находился на выполнении «журналистской задачи».

Гибель Зуева также подтвердил «губернатор Запорожской области» Евгений Балицкий.

Коллега Зуева, еще один российский пропагандист и «военкор» Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.

Напомним, российский продюсер Иосиф Пригожин, публично оправдывавший и поддерживавший кровопролитную войну России против Украины, сообщил о потере собственного зятя. Оккупант погиб на украинской земле, куда пришел с оружием.