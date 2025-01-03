На Запорожье ФСБшники убили мужчину, которого назвали "агентом ГУР"

В ФСБ утверждают, что мужчина подготовил самодельную взрывчатку, чтобы устроить диверсионно-террористический акт.

На оккупированной части Запорожской области сотрудники ФСБ России убили мужчину, которого назвали "агентом ГУР" и "диверсантом".

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на Управление ФСБ.

Российские силовики утверждают, что убитый ими мужчина якобы готовил теракт на оккупированной территории, а также разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в частности, за покушение на убийство работника правоохранительных органов.

В ФСБ заявили, что мужчина подготовил самодельное взрывное устройство, чтобы в дальнейшем якобы устроить диверсионно-террористический акт на Запорожье.

"В результате осмотра частного домовладения, где находился злоумышленник, предпринята попытка сопротивления сотрудникам ФСБ с применением огнестрельного оружия. Ответным огнем диверсант уничтожен. Сотрудники управления не пострадали", – говорится в сообщении.

Россияне утверждают, что в доме убитого нашли предмет, похожий на пистолет системы Макарова, спусковой рычаг гранаты и самодельную взрывчатку.

К слову, в конце декабря украинские войска нанесли удар с HIMARS по группе российских офицеров на Запорожье, когда те собрались на полевое совещание.

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