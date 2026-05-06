На Запорожье комбат сдирал по 200 тысяч с боевых выплат подчиненных: детали дела (фото)

В Запорожье задержали комбата, который требовал от подчиненных «откаты» с боевых выплат / © Национальная полиция Украины

Реклама

Командир батальона одной из бригад на Запорожском направлении наладил схему регулярных поборов с подчиненных за «спокойную» службу. Правоохранители задержали военного во время получения очередного транша в 200 тыс. грн. Теперь ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Командир батальона одной из частей ВСУ систематически требовал от подчиненных по 200 тыс. грн ежемесячно за возможность беспрепятственно проходить службу и избегать проверок, которые могли повлиять на начисление денежного обеспечения.

Реклама

Как выяснили правоохранители, речь идет о комбате одной из бригад, выполняющей задачи на Запорожском направлении. За регулярные платежи от подчиненных он обещал «лояльное отношение» как со своей стороны, так и со стороны высшего руководства. В частности, гарантировал не инициировать служебные проверки по выплатам боевых вознаграждений.

Под давлением военные были вынуждены собирать средства и передавать их командиру. По информации следствия, полученные деньги фигурант в дальнейшем передавал другим должностным лицам в военной сфере, причастность которых сейчас устанавливается.

Задержали комбата на автоплощадке возле одного из супермаркетов в Запорожье во время получения второго транша взятки — 200 тыс. грн от подчиненного. Во время личного обыска у фигуранта также обнаружили еще более 114 тыс. грн. Все средства изъяты. Всего задокументировано получение 400 тыс. грн неправомерной выгоды.

Кроме этого, правоохранители провели восемь обысков в Винницкой, Черкасской и Запорожской областях — по местам дислокации подразделения, проживания фигуранта и в его транспорте. В результате изъяли более 1,6 млн грн наличными (в эквиваленте), мобильные телефоны, компьютерную технику, флешки и черновые записи.

Реклама

Командира батальона задержали и объявили подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Расследование продолжается. Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к этой схеме, для дальнейшего привлечения их к ответственности.

Задержан комбат, который брал «откаты» из солдат (11 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины

К слову, СБУ задержала главу Житомирского областного ТЦК и СП, который за взятки обещал бизнесмену не мобилизовать его работников. Чиновник брал деньги за «бронирование» сотрудников от проверок и блокпостов, получая взамен соответствующие списки. Фигуранта задержали «на горячем» во время передачи очередного транша. Ему уже объявили подозрение.

Новости партнеров