На Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона окупантов: детали от ГУР

Это успешная операция украинских разведчиков и операторов БПЛА.

В Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм-Осетия". Речь идет о Сергее "Каме" Мельникова.

Об этом сообщает ГУР МО.

Разведчики ликвидировали начштабу батальона оккупантов в Запорожской области

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Как отмечается, 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "Кама" его водителя.

"Разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области", — говорится в сообщении.

Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков. Сначала операторы дронов испугали водителя УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников.

"Ужасный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое", – отмечают в ГУР МО.

Оба военных преступника ликвидированы.

Напомним, Силы обороны Украины 25 декабря поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты армии России в населенном пункте Льгов Курской области. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады.

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