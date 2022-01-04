На Запорожье мужчине взрывом гранаты оторвало руку

Он пытался разобрать боеприпас дома.

В Запорожье работники полиции проводят расследование по факту взрыва в жилом помещении, во время которого мужчина получил ранения.

Об этом сообщают в местной полиции.

Отмечается, что 51-летний мужчина с тяжелыми травмами в реанимационном отделении больницы, куда был доставлен из арендованной квартиры, где и произошел взрыв.

"3 января около 21 часов в отделение № 2 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение доставили мужчину из города Днепрорудное с взрывными травмами: осколочными ранениями конечностей, ранами туловища, а также травматической ампутацией кисти руки", — отметили в полиции.

Когда стражи порядка прибывали на место происшествия, то выяснили, что мужчина в квартире самостоятельно разбирал запал гранаты «Ф-1», тогда и произошел взрыв. Кроме него больше пострадавших нет.

Также в квартире были обнаружены другие боеприпасы. С места происшествия специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки корпуса гранаты «Ф-1», более 170 боевых патронов разных калибров, 1 гранату РГД с запалом Второй мировой войны, 1 гранату РГД без запала времен Второй мировой войны, 1 барабан с патронами калибра 7, 62мм, 3 штык-ножа и предмет похож на винтовку «Мосина».

#Днепрорудное Работники полиции проводят расследование по факту взрыва в жилом помещении Установлено, что... Опубликовано Полиция Запорожской области Вторник, 4 января 2022 г.

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