Все из-за объявленной в России мобилизации.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Из-за объявленной в РФ частичной мобилизации российского командования на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих ВС РФ, подписавших краткосрочные контракты.

"В подразделениях оккупантов на Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования. Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально- психологического состояния в подразделениях врага", – сообщают в Генштабе.

Напомним, ранее на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД РФ Сергей Лавров во время пересчета украинских регионов первой из областей назвал Лаосскую.

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