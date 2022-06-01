На Запорожье оккупанты обстреляли город Орехов: повреждены школа и больница

На Запорожье оккупанты обстреляли город Орехов: повреждены школа и больница

Российские оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре.

В Запорожской области после обстрелов города Орехов повреждены школа, больницы и многие дома.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"Город Орехов обстреливают практически ежедневно. В результате обстрела пострадали частные дома, музыкальная школа и больница. Столь же сложной остается ситуация в Гуляйполе. Люди оттуда большей частью выехали, в некоторых населенных пунктах количество эвакуированных достигает 80%. Кроме этого, решисты плотно обстреливали поселок Комышеваха. В результате обстрела разрушены многие объекты жилой инфраструктуры. Пострадавших среди местного населения нет", — говорится в сообщении.

В Штабе добавляют, что в Мелитопольском районе российские дикари отбирают у фермеров урожай ранней черешни, а в городе Пологи оккупанты угнали автомобиль "ВАЗ", принадлежащий местному жителю.

Напомним, что в Запорожье ВСУ "вывели из строя" несколько оккупантов, два самолета и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы.

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