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На Запорожье оккупанты ударили по СТО: фото разрушений

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
5750
Время на прочтение
1 мин
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фото/Запорожская ОВА / ©
фото/Запорожская ОВА / ©
фото/Запорожская ОВА / ©
фото/Запорожская ОВА / ©

В результате обстрела никто не пострадал.

В Запорожской области в результате обстрела оккупанты разрушили станцию технического обслуживания (СТО).

Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя", — отметил он.

фото/Запорожская ОВА / ©
фото/Запорожская ОВА
фото/Запорожская ОВА / ©
фото/Запорожская ОВА

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали пригород Запорожья. Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, но здание получило повреждения.

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Просмотры
5750
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