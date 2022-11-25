На Запорожье оккупанты ударили по СТО: фото разрушений

В Запорожской области в результате обстрела оккупанты разрушили станцию технического обслуживания (СТО).

Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя", — отметил он.

фото/Запорожская ОВА

фото/Запорожская ОВА

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали пригород Запорожья. Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, но здание получило повреждения.

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