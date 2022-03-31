На Запорожье оккупанты уничтожили технику одного из предприятий, которое планировало начать посевную

На Запорожье оккупанты уничтожили технику одного из предприятий, которое планировало начать посевную

Действия врага угрожают срывом посевной, отмечают в ОГА.

В Гуляйполе Запорожской области российские оккупанты уничтожили сельскохозяйственную технику одного из предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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В ОГА отмечают, что предприятие собиралось начать весенние полевые работы. "Действия оккупанта характерны и угрожают срывом посевной, несмотря на попытки запорожских фермеров обеспечить область зерном", — отметили в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты совершают артобстрелы и авиаудары гражданского сектора в области. От ударов российской армии пострадали многоэтажки, местная инфраструктура и дороги в Орехове и нескольких населенных пунктах Пологовского района. Кроме того, в районе Орехова был поврежден газопровод. Последствия аварии ликвидированы, отметили в Запорожской ОГА.

Как сообщалось, в Мелитополе оккупанты страны-агрессора России отбирают у местного населения украинскую гуманитарную помощь, которая прибывает из Запорожья. После этого захватчики снимают видеоматериалы о том, что город якобы получил помощь с российского гуманитарного комва.

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