На Запорожье оккупанты взорвали дорогу между Гуляйполем и Пологами

На Запорожье оккупанты взорвали дорогу между Гуляйполем и Пологами

На временно оккупированной россиянами Запорожской области кафиры взорвали одну из дорог между городами Пологи и Гуляйполе.

Для этого они заложили мины.

О подрыве сообщают в Запорожской ОВА.

"Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Пологов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений около полутора метров. Таким образом россияне отрезали деревню, а также транспортное сообщение между Родами и Гуляйполем", — говорится в сообщении.

Оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру. В результате вооруженной атаки россиян повреждены жилые дома местных. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены.

Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что оккупанты пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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