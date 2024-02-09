На Запорожье оккупантов накрыла мощная "бавовна": что известно

Официальных сообщений от Генштаба ВСУ пока не было.

Российские войска сообщили о ряде "прилетов" на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, речь идет о Токмаке, Богдановке и Зеленополе.

Об этом говорится в телеграм-канале "Бердянск сегодня".

Куда "прилетело"

Отмечается, что в Токмаке захватчики показали попадание вблизи одного из автомагазинов в городе. В селе Богдановка (Черниговская СО) взрывалось по месту расположения склада и зернохранилища. О серии взрывов сообщают в селе Зеленополь (Розовская СО, Пологовский район). По информации оккупантов попадания были вблизи неработающей школы и церкви.

"Во всех случаях без гражданских пострадавших. Что в очередной раз подтверждает, что ВСУ очень осторожно уничтожают логистику врага, заботясь о сохранении жизни людей", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 3 февраля, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области было громко. В городе раздалось несколько взрывов.

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