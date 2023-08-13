На Запорожье попрощались с погибшими в результате российской атаки девушками, выступавшими в поддержку ВСУ

На Запорожье, в Матвеевке, простились с погибшими в результате российской атаки Кристиной Спицыной и Светланой Семейкиной. Погибли три человека, среди которых 19-летняя Светлана и 21-летняя Кристина. Они были подругами, выступали с песнями, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных Сил. За час до трагедии певицы давали уличный концерт и собирали донаты. Вражеская ракета уложила рядом с ними. В поддержку родных погибших девушек в областном центре устроили вечер памяти.

Корреспондентка ТСН Кира Овес прощалась с певицами вместе со всем городом.

"Это последнее выступление девушек, снятое волонтерами. За час до ракетной атаки Кристина и Светлана в Запорожье пели украинские песни и собирали средства для ВСУ. Для этого выступления приехали из родного села Матвеевка. После решили отдохнуть на детской площадке. Поэтому самому, куда пошли .Светлана погибла на месте, при жизни Кристины в больнице боролись медики, но она скончалась в реанимации", — рассказывает корреспондентка ТСН.

Она также встретилась с парнем одной из погибших девушек. Он рассказал, как узнал трагедию.

"Я начал звонить, она не заходила ни в онлайн, не брала трубку, на 5 или 6 раз она взяла трубку, шесть секунд этот звонок был, но она ничего не успела сказать", — рассказал Олег Зайцев, парень Кристины Спицыной.

Олег Зайцев, парень Кристины Спицыной Фото: ТСН

Кристина – дочь военнослужащего Национальной гвардии Украины. Музыку любила с детства, еще подростком принялась брать уроки вокала.

"Когда она пела пошедшие муравьи по коже, она буквально сказала две нотки своим голосом и ты сразу понял, как ангел поет", — рассказала Евгения Инская, коллега певиц.

Светлана и Кристина познакомились еще школьницами Фото: ТСН

История певиц

Светлана и Кристина познакомились еще школьницами. Оба увлекались музыкой и создали группу. В лицее в Матвеевке, где учились девушки, учителя говорят, что ни одно утро не начиналось без игры Светланы на гитаре. Девушка писала авторские песни.

На уроке, когда задавали на память учить стихи, она их клала на музыку и пела.

Девушки создали свою группу Similar girls. Ездили с выступлениями, собирали деньги в поддержку ВСУ и давали концерты для военных.

Они вели прямые эфиры в ток-токе, ездили по Запорожью выступали, собирали деньги на ВСУ, ездили в Днепр, столицу с выступлениями.

В Запорожье устроили благотворительный музыкальный вечер в поддержку семей девушек

Целью этого концерта стал сбор средств для семей девушек. А главное, чтобы выразить свою поддержку.

"Для нас это большая честь сделать меньше всего, что мы можем для наших девушек. Лично моего сердца выступления, я видел подлинность в их творчестве", — говорит организатор мероприятия Богдан Загорулько.

Сейчас их пение услышала вся Украина.

Простились с Кристиной и Светланой в родной Матвеевке, лучших подруг родители решили похоронить рядом.

Напомним, в Запорожье 9 августа российская ракета убила 18-летнюю Светлану Семейкину и 21-летнюю Кристину Спицину, которые во время своих выступлений собирали средства для украинских военных. Ракета попала в один из жилых кварталов города. Именно туда, где выступали певицы.

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