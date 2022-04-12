На Запорожье продолжаются бои с оккупантами, за прошлую неделю уничтожено более ста захватчиков

На Запорожье продолжаются бои с оккупантами, за прошлую неделю уничтожено более ста захватчиков

Ранено 23 оккупанта страны-агрессорки.

В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, но украинские воины надежно удерживают позиции, а в некоторых направлениях оттесняют врага.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, в течение последней недели Силы обороны Запорожского края уничтожили 130 оккупантов, а 23 ранили.

Кроме того, оккупанты остались без пяти танков, 28 боевых бронированных машин, 41 автомобиля, трех "Градов", двух минометов, трех гаубицы, станции спутниковой связи, станции радиоэлектронной борьбы и состава боеприпасов. Кроме того, повреждена одна гаубица и захвачена одна бронированная машина оккупантов.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские захватчики размещают технику в жилой застройке. Армия русской Федерации размешивает и технику, и собственных солдат в жилой застройке и центральных районах захваченных городов и сел. Кроме того, отмечены случаи ведения врагом страны-агрессорки боевых действий в гражданской одежде.

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