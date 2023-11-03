На Запорожье произошло смертельное ДТП: людей вырезали из авто (фото)

На трассе столкнулись легковушка с грузовиком, в результате чего погибли люди.

В Запорожском районе на трассе произошло смертельное ДТП – столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По информации чрезвычайников, на трассе в одном из населенных пунктов Запорожского района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще один человек пострадал.

Спасатели деблокировали пострадавшего и тела троих погибших из поврежденного авто.

Чрезвычайники также залили авто механической пеной, чтобы предотвратить возгорание топлива, разлившегося на проезжую часть дороги.

Причину ДТП сейчас устанавливают правоохранители.

Фото с места ДТП в Запорожском районе / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Фото с места ДТП в Запорожском районе / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

К слову, 3 ноября на трассе в Житомирской области нардеп Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку. Она погибла на месте. Политик убеждает, что был трезв и не нарушал ПДД.

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