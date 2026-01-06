На Запорожье пропали без вести 28 человек, отказавшихся от эвакуации

Эвакуация / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

В Запорожской области у полиции нет информации о судьбе 28 гражданских лиц, которые в свое время отказались покидать опасные территории. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области Александр Кривенко, передает Укринформ .

По его словам, речь идет о жителях Степногорска, Малой Токмачки и Успеновки — территориях, расположенных вблизи линии боевых действий или временно оккупированных, куда сейчас невозможно добраться. В то же время в Гуляйполе остаются более 100 человек.

Кривенко отметил, что с начала 2026 года полиция уже эвакуировала 15 человек из шести прифронтовых общин. Для повышения безопасности с сегодняшнего дня в области начинают работать антидроновые группы полицейских, которые будут выезжать на сложные направления и будут уничтожать вражеские дроны, в частности, так называемые «дроны-ждуны». Правоохранители прошли специальную подготовку и еще раз призвали гражданских не медлить с эвакуацией.

В свою очередь, заместитель директора департамента гражданской защиты Запорожской ОВА Андрей Булавинов напомнил, что с 2023 года в области семь раз объявляли обязательную эвакуацию семей с детьми из 27 населенных пунктов семи общин. В общей сложности было эвакуировано 349 детей, и по состоянию на конец 2025 года эвакуация детей с родителями полностью завершена.

Обязательная эвакуация продолжается из 33 населенных пунктов в пяти общинах трех районов. По словам Булавиновой, еще необходимо вывезти 299 человек, в том числе из Малокатериновки, 18 населенных пунктов Гуляйпольской общины, а также Воздвиженской, Малотокмачанской и Степногорской общин.