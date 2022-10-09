На Запорожье пропавших рыбаков нашли мертвыми в машине на дне реки

В Запорожской области двое мужчин отправились рыбачить, но трагически погибли.

В Запорожской области из реки Днепр достали пропавших мужчин. Их разыскивали в течение пяти дней.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

"Пропавших без вести мужчин нашли в легковушке, которую извлекли из реки Днепр в Вольнянском районе", — говорится в сообщении полиции.

Экспертиза установила, что их смерть не носит насильственный характер и наступила в результате несчастного случая. Также установлено, что погибшие были заблокированы в автомобиле, который на скорости съехал в реку. Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков рыбаки не смогли открыть дверь легковушки и вовремя выбраться из воды.

По этому факту следствием было открыто уголовное производство.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области утонул 56-летний рыбак.

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