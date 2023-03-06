На Запорожье раздались звуки взрывов: не пренебрегайте личной безопасностью

Запорожье присоединилось к регионам, где в ночь на 6 марта раздается воздушная тревога.

6 марта в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Запорожье (область). Также работает ПВО. Будьте в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 00:32 6 марта официальные власти объявили воздушную тревогу на территории региона.

"Воздушная тревога в Запорожской области. Следите за дальнейшими сообщениями", — заявили представители властей.

Также сообщается о вражеском беспилотнике на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

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