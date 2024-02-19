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На Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство облсовета

На Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство облсовета

СБУ и НАБУ разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета и его сообщников

На передаче взятки разоблачен заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.

Украинские правоохранители разоблачили на взятке заместителя главу Запорожского областного совета, его помощника и депутата этого облсовета.

Об этом передают пресс-службы НАБУ и СБУ.

По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

За это он должен был способствовать победе предопределенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

Правоохранители разоблачили всех трех чиновников облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы взятки.

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Злоумышленников разоблачили
Злоумышленников разоблачили "на горячем" / Фото: НАБУ

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы / © СБУ
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы / Фото: СБУ

Ранее сообщалось, что должностного лица КГГА и его сообщника разоблачили на взятке от бизнесмена, от которого требовали "откат" за льготы.

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