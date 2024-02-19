На Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство облсовета

На передаче взятки разоблачен заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.
Украинские правоохранители разоблачили на взятке заместителя главу Запорожского областного совета, его помощника и депутата этого облсовета.
Об этом передают пресс-службы НАБУ и СБУ.
По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.
За это он должен был способствовать победе предопределенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.
Правоохранители разоблачили всех трех чиновников облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы взятки.
В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что должностного лица КГГА и его сообщника разоблачили на взятке от бизнесмена, от которого требовали "откат" за льготы.
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