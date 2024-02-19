На Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство облсовета

На передаче взятки разоблачен заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.

Украинские правоохранители разоблачили на взятке заместителя главу Запорожского областного совета, его помощника и депутата этого облсовета.

Об этом передают пресс-службы НАБУ и СБУ.

По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

За это он должен был способствовать победе предопределенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

Правоохранители разоблачили всех трех чиновников облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы взятки.

Злоумышленников разоблачили "на горячем" / Фото: НАБУ

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.