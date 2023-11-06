На Запорожье рэкетиры хотели отрезать уши предпринимателям, чтобы забрать их бизнес (фото)

Они требовали с потерпевших платить регулярную "дань" за дальнейшее "невмешательство" в коммерческую деятельность.

В Запорожье правоохранители задержали рэкетиров, которые угрожали отрезать конечности автоперевозчикам. Таким образом, они пытались «отжать» их бизнес.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, участники банды для того, чтобы подмять под себя местные автопредприятия, совершали разбойные нападения на владельцев автобусов и их водителей. Во время этого они требовали с потерпевших платить регулярную "дань" за дальнейшее "невмешательство" в коммерческую деятельность.

“Злоумышленники действовали с особой жестокостью, используя ножи и другое холодное оружие. В случае отказа платить им деньги – угрожали жертвам и их семьям насилием и физической расправой, а также поджогами автомобилей и домов. Установлено, что одному из автоперевозчиков рэкетиры угрожали отрезать уши и пальцы, если он не согласится отдавать им "процент" с прибыли предприятия. Таким образом, злоумышленники надеялись постепенно получить полный контроль над всеми компаниями пассажирских перевозок в области, а затем расширить свое влияние на близлежащие регионы”, — рассказали в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

В состав преступной группировки входило пятеро жителей Запорожья. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления.

“Сотрудники СБУ задержали злоумышленников “на горячем” при попытке нанесения телесных повреждений руководителю местного автопредприятия. Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, черные записи с сведениями о пострадавших и будущих объектах нападения, большие суммы наличных денег. В настоящее время 5 фигурантов поставлены в известность о подозрении по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства и причинения телесных повреждений с повреждением или уничтожением имущества). Четверо из них уже находятся под стражей”, — отметили в СБУ.

Напомним, что в Запорожье агент РФ установил на улицах скрытые камеры для слежки за колоннами ВСУ.

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