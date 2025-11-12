На Запорожье россиян гонят на штурм под страхом расстрелов: радиоперехват

Российский военный / © Associated Press

Россияне расстреливают собственных военных в случае их отступления во время «мясных штурмов» на Запорожском направлении.

Об этом стало известно из радиоперехвата специалистов радиоэлектронной разведки, который опубликовал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман».

В перехвате зафиксирован разговор между командиром 1-й роты и командиром 1-го батальона 70-го мотострелкового полка, воюющего против Украины на Запорожском направлении.

Из этого разговора понятно, что командир полка, полковник Р. Хабилов, отдал приказ расстреливать собственных военных в случае их отступления во время штурма.

«Группа не может двигаться дальше, говорит — над ними летают дроны и у них одних триста», — докладывает командир роты.

«Да мне пох**, что там у них — 200 или 300. Хабилов сказал: если будут откаты — обнулять», — отвечает ему комбат.

При этом он посоветовал российским военным, которые наступают под ударами дронов, «искать норы».

«Если будут откатываться, говори Гоге — пусть обнуляет их нах**», — ставит точку в разговоре российский офицер.

Напомним, российским войскам удалось продвинуться и захватить три населенных пункта в Запорожской области.