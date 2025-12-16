На Запорожье с утра произошли мощные взрывы: что известно об атаке

Дым / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 16 декабря в Запорожье произошли мощные взрывы. Областной центр находился под атакой россиян ночью.

Об этом сообщили местные медиа и власти.

"В Запорожье был слышен взрыв", - сообщили корреспонденты "Суспільного" .

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подчеркнул, что несколько взрывов произошло в Запорожской области.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул чиновник.

Позже Федоров уточнил, что под атакой находится Запорожский район.

"Повторные взрывы, которые были слышны в городе, - вражеская атака россиян по Запорожскому району. Предварительно, без пострадавших и разрушений", - подчеркнул он.

Заметим, в 07:35 в Запорожской области снова раздались сирены. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели курсом на Запорожье.

Напомним, ночью армия РФ совершила атаку на Запорожье. Россияне атаковали областной центр БПЛА. Один ударный дрон-камикадзе типа «Шахед» попал в многоэтажку. Произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. По данным ОВА, к утру троих увеличилось количество пострадавших в результате удара.