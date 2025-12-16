- Дата публикации
На Запорожье с утра произошли мощные взрывы: что известно об атаке
Ночью в областном центре произошли прилеты. В частности, повреждена многоэтажка.
Утром 16 декабря в Запорожье произошли мощные взрывы. Областной центр находился под атакой россиян ночью.
Об этом сообщили местные медиа и власти.
"В Запорожье был слышен взрыв", - сообщили корреспонденты "Суспільного" .
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подчеркнул, что несколько взрывов произошло в Запорожской области.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул чиновник.
Позже Федоров уточнил, что под атакой находится Запорожский район.
"Повторные взрывы, которые были слышны в городе, - вражеская атака россиян по Запорожскому району. Предварительно, без пострадавших и разрушений", - подчеркнул он.
Заметим, в 07:35 в Запорожской области снова раздались сирены. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели курсом на Запорожье.
Напомним, ночью армия РФ совершила атаку на Запорожье. Россияне атаковали областной центр БПЛА. Один ударный дрон-камикадзе типа «Шахед» попал в многоэтажку. Произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. По данным ОВА, к утру троих увеличилось количество пострадавших в результате удара.