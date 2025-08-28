На Запорожье ТЦК мобилизовал отца-одиночку, оставив детей на обочине

Детей, которые росли без матери, а теперь остались без попечения находящегося в войске отца, взяла под опеку тетя / © Суспільне

На Запорожье мобилизовали отца-одиночку, который сам воспитывает двух малолетних детей. Сотрудники ТЦК задержали отца, а детей якобы самих оставили на обочине.

Об этом передает «Суспильне Запорожье».

Семилетние Станислав и Александра — близнецы 28-летнего Владимира Страхова. Его сестра, Оксана Киреева, рассказывает: ее брат самостоятельно воспитывает детей. Его жена покинула семью, когда малышам было два года.

Александр вместе со своим сыном и дочерью год прожил в оккупации в Пологовском районе Запорожья и выехал с захваченной территории за границу (видимо, через РФ), а уже оттуда — вернулся в Украину.

«Он ехал потом с детьми сюда, он переехал, они ехали полтора суток. И он просто не успел доехать, его с детьми сняли с блокпоста. И детей высадили прямо на улице. Он мне успел позвонить, это было 11 часов вечера, его забрали, я забрала детей», — рассказывает сестра мобилизованного.

По ее словам, когда военные РФ начали склонять мужчину к сотрудничеству, он был вынужден с близнецами уехать за границу. Сестра отмечает, что мужчина просто не успел оформить отсрочку в ТЦК как отец-одиночка, потому что ему не дали это сделать, а сразу задержали.

«Сначала сказали (в ТЦК — Ред.), „мы проверим твои документы и утром отпустим“. И все и больше его никто не отпустил. Он трое суток не выходил на связь», — отмечает Оксана.

Сестра мобилизованного рассказывает, что просила работников ТЦК по телефону выдать брату повестку на определенное число, чтобы у него было время на оформление документов.

«Нет, пусть где воюет. (А детей — ред.) На две недели в больницу, а затем в интернат», — передает она ответ работника ТЦК, который предложил отдать детей в детдом.

Сейчас Владимир уже проходит базовую общевойсковую подготовку, а Оксана оформила временное попечение над детьми.

Адвокат Антонина Шостак в комментарии изданию объясняет, несмотря ни на что, даже в этих обстоятельствах именно права несовершеннолетних детей являются приоритетом.

«Если это была обычная проверка документов, лицо не находилось в розыске, то представители ТЦК могли выписать повестку, чтобы человек мог явиться на следующий день и, соответственно, выполнить все обязанности. В первую очередь, права и интересы детей. И в этом случае и правоохранительные органы, и представители ТЦК в первую очередь должны были, скажем так, позаботиться о судьбе детей, а потом уже дальше выполнять свои обязанности», — говорит юрист.

По словам Оксаны, их семья уже приступила к процедуре оформления всех документов. Официальный развод с матерью детей, лишение ее родительских прав и предоставление Владимиру статуса отца-одиночки. Их мать уже дала на это разрешение. Это поможет семье воссоединиться, хоть и займет много времени, говорит адвокат.

«Если он уже действующий военнослужащий, и у него есть основания для увольнения — наличие несовершеннолетних детей, которые находятся на его получении, то он будет, соответственно, уволен. Лишение родительских прав осуществляется в судебном порядке и только в соответствии с решением суда. Поэтому пока не будет решения суда, оснований для увольнения у этого лица не будет», — отмечает адвокат Антонина Шостак.

По ее словам, этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев.

Запорожский областной ТЦК и СП инцидент пока не прокомментировал.

