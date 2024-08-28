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На Запорожье украинцы из автоматов сбили два вражеских дрона

На Запорожье украинцы из автоматов сбили два вражеских дрона

Украинцы защитники удачно применили индивидуальное автоматическое оружие / Фото: Днепр Оперативный

Обычно такие беспилотники сбивают средствами ПВО.

Сбили два вражеских "Шахеда" из автоматов

Утром 27 августа 2024 года днепровские военные, сейчас на Запорожском направлении защищающие Украину, с автоматического оружия сбили два вражеских «Шахеда».

Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на 233-й отдельный батальон территориальной обороны.

Случай уникален, поскольку вражеские дроны подобной модификации украинские защитники сбивают преимущественно средствами ПВО.

"Удачно применили индивидуальное автоматическое оружие ребята из минометной батареи 233 батальона", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.

Ранее россияне атаковали энергетический объект в Запорожской области.

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