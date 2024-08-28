На Запорожье украинцы из автоматов сбили два вражеских дрона

Обычно такие беспилотники сбивают средствами ПВО.

Сбили два вражеских "Шахеда" из автоматов

Утром 27 августа 2024 года днепровские военные, сейчас на Запорожском направлении защищающие Украину, с автоматического оружия сбили два вражеских «Шахеда».

Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на 233-й отдельный батальон территориальной обороны.

Случай уникален, поскольку вражеские дроны подобной модификации украинские защитники сбивают преимущественно средствами ПВО.

"Удачно применили индивидуальное автоматическое оружие ребята из минометной батареи 233 батальона", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.

Ранее россияне атаковали энергетический объект в Запорожской области.

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