На Запорожье украинские защитники отправили на концерт Кобзона два десятка оккупантов

В Запорожской области продолжаются активные боевые действия.
В минувшие сутки украинские защитники уничтожили два десятка оккупантов.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"В течение прошлой было уничтожено:
- личного состава врага/ 24 человека, 27 ранены;
- зенитно-ракетных комплексов "Бук" 1 ед;
- реактивных систем залпового огня «Град»/4 ед;
- танков/1 ед;
- боевых бронированных машин/ 8 ед;
- БПЛА "Орлан -10"/2 ед;
- 152мм гаубиц Д-20/2 ед;
- автомобильной техники/ 5 ед.", — говорится в сообщении.
Также в Штабе сообщают о повреждении одной САУ оккупантов.
В Запорожской области активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. В области продолжают строить дополнительные оборонные постройки.
Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. В Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.
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