На Запорожье украинские защитники отправили на концерт Кобзона два десятка оккупантов

На Запорожье украинские защитники отправили на концерт Кобзона два десятка оккупантов

В Запорожской области продолжаются активные боевые действия.

В минувшие сутки украинские защитники уничтожили два десятка оккупантов.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"В течение прошлой было уничтожено:

личного состава врага/ 24 человека, 27 ранены;

зенитно-ракетных комплексов "Бук" 1 ед;

реактивных систем залпового огня «Град»/4 ед;

танков/1 ед;

боевых бронированных машин/ 8 ед;

БПЛА "Орлан -10"/2 ед;

152мм гаубиц Д-20/2 ед;

автомобильной техники/ 5 ед.", — говорится в сообщении.

Также в Штабе сообщают о повреждении одной САУ оккупантов.

В Запорожской области активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. В области продолжают строить дополнительные оборонные постройки.

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. В Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.

Читайте также: