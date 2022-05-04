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На Запорожье украинские защитники отправили на концерт Кобзона два десятка оккупантов

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На Запорожье украинские защитники отправили на концерт Кобзона два десятка оккупантов

Associated Press

В Запорожской области продолжаются активные боевые действия.

В минувшие сутки украинские защитники уничтожили два десятка оккупантов.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"В течение прошлой было уничтожено:

  • личного состава врага/ 24 человека, 27 ранены;
  • зенитно-ракетных комплексов "Бук" 1 ед;
  • реактивных систем залпового огня «Град»/4 ед;
  • танков/1 ед;
  • боевых бронированных машин/ 8 ед;
  • БПЛА "Орлан -10"/2 ед;
  • 152мм гаубиц Д-20/2 ед;
  • автомобильной техники/ 5 ед.", — говорится в сообщении.

Также в Штабе сообщают о повреждении одной САУ оккупантов.

В Запорожской области активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. В области продолжают строить дополнительные оборонные постройки.

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. В Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.

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